Линия обороны ВСУ на Авдеевском направлении стабилизирована: Тарнавский рассказал подробности
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В то же время украинские войска отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой
Линия обороны Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении в районах Тоненького, Орловки и Бердичев – стабилизирована. Попытки наступательных действий российских оккупантов в районах Новомихайловки и Работино не имели успеха.
Об этом в своем Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что за минувшие сутки в зоне ОВСУ "Таврия" произошло 43 боевых столкновения.
Общие потери врага составили: в живой силе – 347 человек, в вооружении и военной технике – 1 танк, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийские системы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобилей.
Нейтрализовано или сбито 255 враждебных БПЛА разных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов противника.
Кроме того, за минувшие сутки и ночь, к 6 часам утра, еще 11 российских оккупантов были взяты в плен.
Также Александр Тарнавский рассказал, сколько ударов было нанесено врагом.
"В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник за минувшие сутки нанес 45 авиаударов, нанес 935 артобстрелов и 81 удар дронами-камикадзе", - написал командующий в Telegram.
В эфире телемарафона спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой также подтвердил стабилизацию линии обороны на Авдеевском направлении. Однако отметил, что украинские войска отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во вторник, 27 февраля, украинские защитники во второй раз за сутки сбили российский самолет Су-34 на восточном направлении.