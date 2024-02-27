Линия обороны ВСУ на Авдеевском направлении стабилизирована: Тарнавский рассказал подробности

В то же время украинские войска отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой

Линия обороны Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении в районах Тоненького, Орловки и Бердичев – стабилизирована. Попытки наступательных действий российских оккупантов в районах Новомихайловки и Работино не имели успеха.

Об этом в своем Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что за минувшие сутки в зоне ОВСУ "Таврия" произошло 43 боевых столкновения.

Общие потери врага составили: в живой силе – 347 человек, в вооружении и военной технике – 1 танк, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийские системы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобилей.

Нейтрализовано или сбито 255 враждебных БПЛА разных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов противника.

Кроме того, за минувшие сутки и ночь, к 6 часам утра, еще 11 российских оккупантов были взяты в плен.

Также Александр Тарнавский рассказал, сколько ударов было нанесено врагом.

"В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник за минувшие сутки нанес 45 авиаударов, нанес 935 артобстрелов и 81 удар дронами-камикадзе", - написал командующий в Telegram.

В эфире телемарафона спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой также подтвердил стабилизацию линии обороны на Авдеевском направлении. Однако отметил, что украинские войска отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во вторник, 27 февраля, украинские защитники во второй раз за сутки сбили российский самолет Су-34 на восточном направлении.