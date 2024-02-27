Лінія оборони ЗСУ на Авдіївському напрямку стабілізована: Тарнавський розповів подробиці

Проте українські війська відійшли від сіл Степове і Сєверне під Авдіївкою

Лінія оборони Збройних сил України на Авдіївському напрямку в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів – стабілізована. Спроби наступальних дій російських окупантів у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху.

Про це у своєму Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що за минулу добу в зоні ОСУВ "Таврія" відбулися 43 бойові зіткнення.

Загальні втрати ворога склали: в живій силі — 347 осіб, в озброєнні та військовій техніці — 1 танк, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобілів.

Нейтралізовано або збито 255 ворожих БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів ворога.

Крім того, за минулу добу і ніч, до 6-ї години ранку, ще 11 російських окупантів було взято в полон.

Також Олександр Тарнавський розповів, скільки ударів було завдано ворогом.

"В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник за минулу добу завдав 45 авіаударів, вчинив 935 артобстрілів та 81 удар дронами-камікадзе", – написав командувач у Telegram.

В ефірі телемарафону речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій також підтвердив стабілізацію лінії оборони на Авдіївському напрямку. Проте зазначив, що українські війська відійшли від сіл Степове і Сєверне під Авдіївкою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вівторок, 27 лютого, українські захисники вдруге за добу збили російський літак Су-34 на східному напрямку.