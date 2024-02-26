Окупанти лізуть з трьох сторін: речник ОСУВ "Таврія" розповів, що відбувається західніше Авдіївки (карта)

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається надзвичайно складною

Після відходу Збройних Сил України з селища Ласточкине, що на Донеччині, російські окупанти намагаються штурмувати Орлівку. Тиснуть одразу з трьох сторін.

Про це в етері національного марафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він підкреслив, що підрозділи Сил оборони докладають максимальних зусиль, аби нанести ворогу якомога суттєвіших втрат.

"Збройні сили, дійсно, здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу, там такий каскад невеликих водосховищ, і це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне її вирівнювання. Противник продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Орлівка, він веде їх з трьох напрямків, але вони не мають успіху", — зазначив Лиховій.

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Речник додав, що нині ситуація на Авдіївському напрямку залишається надзвичайно складною. Російська артилерія та авіація перетворюють фортифікаційні споруди та населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися. Сили оборони змушені відходити від займаних позицій, щоб закріпитися на обладнаних рубежах.

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Разом з тим, українські підрозділи й надалі "нищать противника, який продовжує наступ збільшеними штурмовими групами, не шкодуючи свого "гарматного м'яса", маючи перевагу в авіації та артилерії".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що РФ під Авдіївкою не шкодує ні техніки, ні живої сили. Ворог втрачає те, що відновити складно.