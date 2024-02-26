Оккупанты лезут с трех сторон: в ВСУ рассказали, что происходит западнее Авдеевки (карта)

Ситуация на Авдеевском направлении остается очень сложной

После ухода Вооруженных Сил Украины из поселка Ласточкино на Донетчине российские оккупанты пытаются штурмовать Орловку. Лезут сразу с трех сторон.

Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он подчеркнул, что подразделения Сил обороны прилагают максимальные усилия, чтобы нанести врагу как можно более существенные потери.

"Вооруженные силы, действительно, совершили отход от поселка Ласточкино, расположенного сразу на запад после Авдеевки. Там есть условия сложного рельефа, там такой каскад небольших водохранилищ, и это квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное ее выравнивание. Противник продолжает попытки наступательных действий направлении населенного пункта Орловка, он ведет их по трем направлениям, но они не имеют успеха", — отметил Лиховий.

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Спикер добавил, что сейчас ситуация на Авдеевском направлении остается очень сложной. Российская артиллерия и авиация превращают фортификационные сооружения и населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Силы обороны вынуждены отходить от занимаемых позиций, чтоб закрепиться на оборудованных рубежах.

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Вместе с тем, украинские подразделения и дальше "уничтожают противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами, не жалея своего "пушечного мяса", имея преимущество в авиации и артиллерии".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что РФ под Авдеевкой не жалеет ни техники, ни живой силы. Враг теряет то, что восстановить сложно.