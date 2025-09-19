Хронологія війни — день 1304: тиск росіян на фронті та новий майданчик для запуску дронів РФ

19 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі пʼятниця, 19 вересня 2025 року. Протягом попередньої доби було зафіксовано 172 бойових зіткнень, з яких 61 на Покровському напрямку. Водночас однією з цілей росіян на фронті залишається вихід та окупація Запоріжжя. Але ця ціль практично недосяжна для них.

Як проходить 1304-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 19 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Велика кількість безпілотників, за даними моніторингових каналів, йде курсом на Київ.

00:00 Росія побудувала новий майданчик для запуску "‎Шахедів" у Брянській області — за 35 км від кордону з Україною.

Майданчик для запуску "‎Шахедів" у Брянській області

