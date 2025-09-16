Хронологія війни — день 1301: росіяни застосовують підступну тактику на Донбасі та продовжують обстріли

16 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі вівторок, 16 вересня 2025 року. Окупанти посилюють тиск на фронті, а минулої доби там було зафіксовано 173 бойові зіткнення. Основними напрямками для росіян залишаються Покровське та Новопавлівське. Все частіше помічені випадки перевдягання противника у цивільний одяг та використання мирних жителів як "живого щита" для того, щоб спробувати проникнути за позиції ЗСУ та вести диверсійну діяльність.

Як проходить 1301 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

06:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

ніч на вівторок видалася в Україні доволі неспокійною. Вибухи чули в Києві, а також багатьох областях — власне Київській, Сумській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській. Чекаємо деталей від ПС ЗСУ;

у Запоріжжі внаслідок нічної атаки поранено 13 осіб, серед яких двоє діток у віці 4 та 17 років. На жаль, є і загиблий — 41-річний чоловік, повідомили в ОВА;

Суми частково залишилися без електро- та водопостачання через удари російських безпілотників. Як повідомили в МВА, також пошкоджено складську будівлю, рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу;

ймовірне введення Штатами нових санкцій проти Москви — справа рук винятково президента Дональда Трампа. Про це в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив держсек США Марко Рубіо. : "Ми повністю усвідомлюємо, які санкції можемо застосувати, і в певний момент президент може прийняти рішення зробити це", — підкреслив він;

Axios: Ізраїль, ймовірно, розпочав наземну операцію щодо захоплення міста Газа — для подальшого знищення осередків ХАМАС, як декларують в уряді країни. Про це йдеться у коментарях анонімних ізраїльських чиновників для медіа.

3:00 У Запоріжжі вже 9 постраждалих та один загиблий.

1:00 Росіяни обстріляли Запоріжжя, попередньо, касетними боєприпасами від РСЗВ. У місті було чути десятки вибухів, поки що відомо про 9 постраждалих.

Пожежа у Запоріжжі

00:00 Понад 30 російських БПЛА помічено в українському повітряному просторі. На тлі цього Запоріжжя зазнало обстрілу з РСЗВ.

