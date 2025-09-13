Хронологія війни — день 1298: успіх ЗСУ на Сумщині та хитрість Росії у Куп’янську

13 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі субота, 13 вересня 2025 року. Минула доба ознаменувалася добрими новинами для України — ЗСУ зупинили наступ Росії на Сумському напрямку. Але на фронті ситуація залишається напруженою, особливо на Покровському напрямку, де традиційно було найбільше бойових зіткнень.

Як проходить 1298 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Аналітики DeepState повідомляють, що російські військові газовою трубою пробираються до Куп’янська.

Карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:

Карта DeepState, де йдуть бої за Покровськ та біля адмінкордонів Дніпропетровської області

Карта бойових дій у Сумській області від DeepState 13.09.2025

