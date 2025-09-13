Хронологія війни — день 1298: успіх ЗСУ на Сумщині та хитрість Росії у Куп’янську
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
13 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.
На календарі субота, 13 вересня 2025 року. Минула доба ознаменувалася добрими новинами для України — ЗСУ зупинили наступ Росії на Сумському напрямку. Але на фронті ситуація залишається напруженою, особливо на Покровському напрямку, де традиційно було найбільше бойових зіткнень.
Як проходить 1298 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Аналітики DeepState повідомляють, що російські військові газовою трубою пробираються до Куп’янська.
Карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:
Про те, що відбувалося 10 вересня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1295: росіяни влаштували масовану атаку по Україні та обстріляли Польщу
З ситуацією в Україні 11 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1296: загибель льотчика на Запоріжжя та новий візит Келлога в Україну
Про новини та події 12 вересня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1297: початок російських навчань та візит принца Гаррі в Україну