Хронологія війни — день 1297: Польща починає діяти, а під Покровськом тривають бої

12 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі п’ятниця, 12 вересня 2025 року. Незважаючи на візит спецпредставника президента США Кіта Келлога до Києва, Росія продовжує атакувати Україну на фронті і спрямовувати бойові дрони. Особливо гаряче на Покровському напрямі — там минулої доби Генштаб зафіксував найбільше бойових зіткнень. Не залишила поза увагою останні дії агресора Польща, яка вже розгортає на кордонах із Білоруссю десятки тисяч військових.

Як проходить 1297 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 12 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У повітряному просторі України є ворожі дрони.

Карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:

Карта DeepState, де йдуть бої за Покровськ та біля адмінкордонів Дніпропетровської області

Карта бойових дій у Сумській області від DeepState 12.09.2025

