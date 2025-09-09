Хронологія війни — день 1294: окупанти стягують сили під Покровськ, а українців закликають готуватися до важкої зими

8 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі вівторок, 9 вересня 2025 року. Російські окупанти продовжують стягувати війська до Донецької області, явно не демонструючи намірів завершувати війну. За минулу добу сталося 158 бойових зіткнень, з яких 45 на Покровському напрямку, а ще 33 на сусідньому Новопавлівському. На тлі цього триває обстріл мирних міст, а українців закликають готуватися до чергової важкої зими.

Як проходить 1294 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Монітори фіксують зліт трьох стратегічних бомбардувальників Росії, проте їхня мета поки що невідома.

