Хронологія війни — день 1293: росіяни запускають дрони і тиснуть у Донецькій області

8 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі Понеділок, 8 вересня 2025 року. Росіяни продовжують намагатися пробити оборону ЗСУ на Донеччині, фокусуючи сили на Покровському напрямку. За попередню добу на лінії фронту зафіксовано 118 зіткнень, понад 3,3 тисячі обстрілів з боку росіян та використання 2,3 тисячі дронів-камікадзе.

Як проходить 1293 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Попередньо, під атакою російських дронів перебуває Трипільська ТЕЦ в Київській області. В деяких районах виникли проблеми зі світлом.

00:00 Росіяни знову здійснюють масові запуски дронів. Переважна більшість помічена у центральних областях.

