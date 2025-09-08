Хронология войны — день 1293: россияне запускают дроны и давят в Донецкой области

8 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре понедельник, 8 сентября 2025 года. Россияне продолжают пытаться пробить оборону ВСУ в Донецкой области, фокусируя силы на Покровском направлении. За предыдущие сутки на линии фронта зафиксировано 118 столкновений, более 3,3 тысячи обстрелов со стороны россиян и использование 2,3 тысячи дронов-камикадзе.

Как проходит 1293 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Предварительно под атакой российских дронов находится Трипольская ТЭЦ в Киевской области. В некоторых районах возникли проблемы со светом.

00:00 Россияне опять совершают массовые запуски дронов. Основная масса замечена в центральных областях.

С ситуацией в Украине 5 сентября можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1290: удар по нефтебазе в Луганске и встреча Зеленского с Фицо

О новостях и событиях 6 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1291: Украина готовит новые удары, а Россия перебрасывает силы под Покровск

О том, что происходило 7 сентября, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1292: удар по центру Сум и пробитие самой мощной зоны ПВО Украины