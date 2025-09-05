Хронология войны — день 1290: удар по нефтебазе в Луганске и бои под Покровском

5 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре пятница, 5 сентября 2025 года. Россияне не сбавляют обороты на фронте, а за предыдущие сутки было зафиксировано 129 боевых столкновений. 28 из них произошло на Покровском направлении, однако Лиманское со своими 15 не намного спокойнее. Тем временем российские оккупанты пропустили удар по НПЗ в Луганске, который служит для поставки 41-й и 20-й общевойсковых армий России.

Как проходит 1290-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне ударили по дорожникам в Харьковской области, погибли три человека. Около 21:30 враг атаковал БПЛА с. Хотимля Старосалтовской общины. В результате прилета вражеского дрона погибли двое 40-летних мужчин и 25-летняя женщина.

Также получили ранения 32-летний и 47-летний мужчины. По предварительным данным, под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы.

