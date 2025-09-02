Хронология войны — день 1287: россияне готовят удары по энергетике, но теряют нефтебазы

2 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре вторник, 2 сентября 2025 года. Российский натиск продолжается с прежней интенсивностью, хотя украинские силы постепенно перехватывают инициативу и смогли деоккупировать важный поселок Новоэкономичное возле Покровска. Военнослужащие предупреждают, что россияне вновь готовятся наносить удары по объектам украинской энергетики, пока их нефтегазовая отрасль постепенно теряет мощности из-за ударов беспилотников ВСУ.

Как проходит 1287 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне активировали разведку украинских энергетических объектов, о чем свидетельствуют маршруты их дронов. Военнослужащий Сергей Бескрестнов ("Флэш") говорит, что это может свидетельствовать о подготовке к ударам по энергетике.

