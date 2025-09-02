Укр

Есть жертва, жителей просят закрыть окна. Что известно об атаке на Белую Церковь (фото) - обновлено

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
684
Город был под вражеским огнем вторую ночь подряд
Город был под вражеским огнем вторую ночь подряд. Фото Коллаж "Телеграф"

Разрушения значительные

Белая Церковь на Киевщине подверглась массированному вражескому обстрелу дронами в ночь на вторник, 2 сентября. Известно о гибели человека.

Обновлено. ГСЧС показала больше фото с места атак. Спасатели уточнили, что из-за вражеских дронов произошло разрушение и возгорание ангаров и трехэтажное здание предприятия. На другой локации загорелись три здания и частные гаражи. Все пожары уже ликвидированы.

Последствия российского обстрела Белой Церкви 02.09.2025
Последствия ударов. Фото: ДСНС

Об этом сообщается в Telegram-канале Белоцерковского городского совета. Россия вторую ночь подряд атакует беспилотниками Белоцерковскую громаду.

В результате возник пожар. К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем. Все службы уже работают над ликвидацией последствий. В некоторых районах возможно задымление. Просим жителей закрыть окна и сохранять спокойствие, — говорится в сообщении

Глава Киевской ОВА Николай Калашник проинформировал, что тело погибшего мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива. Он вспыхнул в результате атаки.

В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, торговых и производственных предприятий. Более подробная информация впоследствии

Николай Калашник

Чиновники показали фото с места атаки. Как видно, вспыхнули масштабные пожары, на месте работают спасатели, оперативно ликвидирующие возгорания.

Пожар из-за удара РФ по Белой Церкви 2.09.2025
Возгорания было видно издалека. Фото t.me/bmrada
Пожар в результате удара РФ по Белой Церкви 2.09.2025
Пылали гаражи. Фото t.me/bmrada
Последствия атаки РФ на Белую Церковь в ночь на 2 сентября
Из-за задымления людей просят закрыть окна. t.me/Mykola_Kalashnyk
Последствия удара РФ по Белой Церкви в ночь на 2 сентября
На месте работают спасатели. t.me/Mykola_Kalashnyk

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 31 августа россияне устроили самую массовую атаку на Черноморск с 2022 года. Враг ударил по этому городу в Одесской области рекордным количеством дронов. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры более 29 тысяч абонентов в Черноморске остались без света. Также были повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары, ликвидированные спасателями.

Теги:
#Киевская область #Белая Церковь #Жертва #Атака #Беспилотники