Есть жертва, жителей просят закрыть окна. Что известно об атаке на Белую Церковь (фото) - обновлено
Разрушения значительные
Белая Церковь на Киевщине подверглась массированному вражескому обстрелу дронами в ночь на вторник, 2 сентября. Известно о гибели человека.
Обновлено. ГСЧС показала больше фото с места атак. Спасатели уточнили, что из-за вражеских дронов произошло разрушение и возгорание ангаров и трехэтажное здание предприятия. На другой локации загорелись три здания и частные гаражи. Все пожары уже ликвидированы.
Об этом сообщается в Telegram-канале Белоцерковского городского совета. Россия вторую ночь подряд атакует беспилотниками Белоцерковскую громаду.
В результате возник пожар. К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем. Все службы уже работают над ликвидацией последствий. В некоторых районах возможно задымление. Просим жителей закрыть окна и сохранять спокойствие, — говорится в сообщении
Глава Киевской ОВА Николай Калашник проинформировал, что тело погибшего мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива. Он вспыхнул в результате атаки.
В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, торговых и производственных предприятий. Более подробная информация впоследствии
Чиновники показали фото с места атаки. Как видно, вспыхнули масштабные пожары, на месте работают спасатели, оперативно ликвидирующие возгорания.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 31 августа россияне устроили самую массовую атаку на Черноморск с 2022 года. Враг ударил по этому городу в Одесской области рекордным количеством дронов. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры более 29 тысяч абонентов в Черноморске остались без света. Также были повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары, ликвидированные спасателями.