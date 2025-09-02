Есть жертва, жителей просят закрыть окна. Что известно об атаке на Белую Церковь (фото) - обновлено

Разрушения значительные

Белая Церковь на Киевщине подверглась массированному вражескому обстрелу дронами в ночь на вторник, 2 сентября. Известно о гибели человека.

Обновлено. ГСЧС показала больше фото с места атак. Спасатели уточнили, что из-за вражеских дронов произошло разрушение и возгорание ангаров и трехэтажное здание предприятия. На другой локации загорелись три здания и частные гаражи. Все пожары уже ликвидированы.

Последствия ударов. Фото: ДСНС

Об этом сообщается в Telegram-канале Белоцерковского городского совета. Россия вторую ночь подряд атакует беспилотниками Белоцерковскую громаду.

В результате возник пожар. К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем. Все службы уже работают над ликвидацией последствий. В некоторых районах возможно задымление. Просим жителей закрыть окна и сохранять спокойствие, — говорится в сообщении

Глава Киевской ОВА Николай Калашник проинформировал, что тело погибшего мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива. Он вспыхнул в результате атаки.

В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, торговых и производственных предприятий. Более подробная информация впоследствии Николай Калашник

Чиновники показали фото с места атаки. Как видно, вспыхнули масштабные пожары, на месте работают спасатели, оперативно ликвидирующие возгорания.

Возгорания было видно издалека. Фото t.me/bmrada

Пылали гаражи. Фото t.me/bmrada

Из-за задымления людей просят закрыть окна. t.me/Mykola_Kalashnyk

На месте работают спасатели. t.me/Mykola_Kalashnyk

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 31 августа россияне устроили самую массовую атаку на Черноморск с 2022 года. Враг ударил по этому городу в Одесской области рекордным количеством дронов. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры более 29 тысяч абонентов в Черноморске остались без света. Также были повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары, ликвидированные спасателями.