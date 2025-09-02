Є жертва, жителів просять зачинити вікна. Що відомо про атаку на Білу Церкву (фото) - оновлено

Руйнування значні

Біла Церква на Київщині зазнала масованого ворожого обстрілу дронами у ніч на вівторок, 2 вересня. Відомо про загибель людини.

Оновлено. ДСНС показала більше фото з місця атак. Рятувальники уточнили, що через ворожі дрони сталося руйнування та займання ангарів і триповерхової будівлі підприємства. На іншій локації спалахнули три будівлі та приватні гаражі. Всі пожежі вже ліквідовано.

Наслідки ударів. Фото: ДСНС

Про атаку повідомляється у Telegram-каналі Білоцерківської міської ради. Росія другу ніч поспіль атакує безпілотниками Білоцерківську громаду.

Унаслідок виникла пожежа. На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. У деяких районах можливе задимлення. Просимо мешканців зачинити вікна та зберігати спокій, — йдеться у повідомленні

Голова Київської ОВА Микола Калашник поінформував, що тіло загиблого чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. Вона спалахнула внаслідок атаки.

У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств. Більш детальна інформація згодом Микола Калашник

Чиновники показали фото з місця атаки. Як видно, спалахнули масштабні пожежі, на місці працюють рятувальники, які оперативно ліквідовують займання.

Займання було видно здалеку. Фото t.me/bmrada

Палали гаражі. Фото t.me/bmrada

Через задимлення людей просять закрити вікна. t.me/Mykola_Kalashnyk

На місці працюють рятувальники. t.me/Mykola_Kalashnyk

