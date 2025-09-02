Є жертва, жителів просять зачинити вікна. Що відомо про атаку на Білу Церкву (фото) - оновлено
-
-
Руйнування значні
Біла Церква на Київщині зазнала масованого ворожого обстрілу дронами у ніч на вівторок, 2 вересня. Відомо про загибель людини.
Оновлено. ДСНС показала більше фото з місця атак. Рятувальники уточнили, що через ворожі дрони сталося руйнування та займання ангарів і триповерхової будівлі підприємства. На іншій локації спалахнули три будівлі та приватні гаражі. Всі пожежі вже ліквідовано.
Про атаку повідомляється у Telegram-каналі Білоцерківської міської ради. Росія другу ніч поспіль атакує безпілотниками Білоцерківську громаду.
Унаслідок виникла пожежа. На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. У деяких районах можливе задимлення. Просимо мешканців зачинити вікна та зберігати спокій, — йдеться у повідомленні
Голова Київської ОВА Микола Калашник поінформував, що тіло загиблого чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. Вона спалахнула внаслідок атаки.
У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств. Більш детальна інформація згодом
Чиновники показали фото з місця атаки. Як видно, спалахнули масштабні пожежі, на місці працюють рятувальники, які оперативно ліквідовують займання.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 31 серпня росіяни влаштували наймасовішу атаку на Чорноморськ з 2022 року. Ворог вдарив по цьому місту на Одещині рекордною кількістю дронів. Через пошкодження енергетичної інфраструктури понад 29 тисяч абонентів у Чорноморську залишилися без світла. Також було пошкоджено приватні будинки та адміністративні приміщення. У деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники.