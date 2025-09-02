Хронологія війни — день 1287: росіяни готують удари по енергетиці, але втрачають нафтобази

2 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі вівторок, 2 вересня 2025 року. Російський тиск триває з колишньою інтенсивністю, хоча українські сили поступово перехоплюють ініціативу і змогли деокупувати важливе селище Новоекономічне біля Покровська. Військовослужбовці попереджають, що росіяни знову готуються завдавати ударів по об’єктах української енергетики, поки їхня нафтогазова галузь поступово втрачає потужності через удари безпілотників ЗСУ.

Як проходить 1287 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 У Ростові чути роботу ППО

00:00 Росіяни активували розвідку українських енергетичних об’єктів, про що свідчать маршрути їхніх дронів. Військовослужбовець Сергій Бескрестнов ("Флеш") каже, що це може свідчити про підготовку до ударів по енергетиці.

