Хронологія війни — день 1286: росіяни тиснуть під Покровськом і запускають десятки "шахедів"

1 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі понеділок, 1 вересня 2025 року. Бої на фронті продовжуються з колишньою інтенсивністю, а Покровський напрямок залишається пріоритетним для окупаційної армії. Тим часом сторони продовжують обмінюватися далекобійними ударами — Росія масово застосовує дрони на кшталт "шахед" та аналоги, а Україна вже випробовує свої новітні далекобійні ракети "Фламінго".

Як проходить 1286 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Ймовірного підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали у Хмельницькій області. Детальніше — за посиланням.

00:00 Монітори повідомляють, що близько 20-25 російських БПЛА летять на Краматорськ/Слов’янськ.

Тривога в Україні

З ситуацією в Україні 29 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1283: День пам’яті захисників та відкриття НВМК

Про новини та події 30 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1284: вбивство Парубія та черговий масований удар

Про те, що відбувалося 31 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1285: окупанти тиснуть під Покровськом та обстрілюють Одеську область