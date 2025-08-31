Хронологія війни — день 1285: окупанти тиснуть під Покровськом і обстрілюють Одеську область

31 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі неділя, 31 серпня 2025 року. Бойові дії на фронті продовжуються з колишньою інтенсивністю, а минулої доби там було зафіксовано 136 бойових зіткнень. Найзапекліші бої продовжуються на Покровському напрямі, а попередні успіхи росіян дозволяють їм запускати FPV-дрони навіть по відносно віддалених населених пунктах в Дніпропетровській області.

Як проходить 1285 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 31 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Чорноморськ перебуває під масованою атакою безпілотників. У місті було чутно дуже багато вибухів, ворог намагається атакувати критичну інфраструктуру.

00:00 Чорноморськ на Одещині зазнав масової атаки БПЛА, монітори повідомили, що у бік міста летіло близько 15 дронів. У місті після цього частково зникло світло.

Про те, що відбувалося 28 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1282: масовий обстріл Києва та бої під Покровськом.

З ситуацією в Україні 29 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1283: День пам’яті захисників та відкриття НВМК

Про новини та події 30 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1284: вбивство Парубія та черговий масований удар