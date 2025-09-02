Росіяни запустили десятки дронів по Одещині: де чули вибухи (карта)

Найбільше дісталося Ізмаїлу

Росіяни в ніч проти 2 вересня знову влаштували масштабні обстріли України. Основну увагу вони приділили Одеській області та, зокрема, місту Ізмаїл.

Про це інформують моніторингові канали. Станом на 00:00 в районі Ізмаїла було помічено близько 25 безпілотників, після чого чути звуки роботи ППО.

Станом на 00.30 в районі залишалося ще близько десятка БПЛА. Місцеві канали повідомляли про прильоти, але не давали конкретики.

Дрони в Одеській області

Крім того, дрони були виявлені у північних областях України, а також у Полтавській (у бік Черкаської) та Донецькій областях. На Дніпропетровщині виявили розвідувальний безпілотник, а тривогу оголосили і в Київській області.

Тривога в Україні

Однак подібні обстріли для росіян не обходяться без наслідків — Україна активно відповідає на атаки і теж запускає велику кількість дронів.

Українські реактивні (сині) та звичайні (червоні) дрони

Як повідомлялося раніше, російська нафтопереробна галузь у серпні втратила близько 20% потужностей внаслідок атак українських дронів. Атаки на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до повторення в РФ паливної кризи 2023 року. У ряді російських регіонів та на тимчасово окупованих територіях України росіяни змушені запровадити продаж бензину виключно за талонами.