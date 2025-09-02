Россияне запустили десятки дронов по Одесской области: где слышали взрывы (карта)

Больше всего досталось Измаилу

Россияне в ночь на 2 сентября опять устроили масштабные обстрелы Украины. Основное внимание они уделили Одесской области и, в частности, городу Измаил.

Об этом информируют мониторинговые каналы. По состоянию на 00:00 в районе Измаила было замечено около 25 беспилотников, после чего были слышны звуки работы ПВО.

По состоянию на 00:30 в районе оставалось еще около десятка БПЛА. Местные каналы сообщали о прилетах, но не давали конкретики.

Дроны в Одесской области

Помимо того, дроны были обнаружены в северных областях Украины, а также в Полтавской (в сторону Черкасской) и Донецкой областях. На Днепропетровщине обнаружили разведывательный беспилотник, а тревогу объявили и в Киевской области.

Тревога в Украине

Однако подобные обстрелы для россиян не обходятся без последствий — Украина активно отвечает на атаки и тоже запускает большое количество дронов.

Украинские реактивные (синие) и обычные (красные) дроны

Как сообщалось ранее, российская нефтеперерабатывающая отрасль в августе потеряла около 20% мощностей вследствие атак украинских дронов. Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к повторению в РФ топливного кризиса 2023 года. В ряде российских регионов и на временно оккупированных территориях Украины россияне вынуждены внедрить продажу бензина исключительно по талонам.