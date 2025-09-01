Украина поджигает "страну-бензоколонку": сколько российских НПЗ уже побывали под ударами дронов (карта)

По некоторым данным, общее количество ударов только по нефтеперерабатывающим предприятиям, кроме нефтебаз, превышает 100

Украина в августе 2025 года устроила российским нефтеперерабатывающим заводам "ночь длинных огней". По данным командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта "Мадяра" Бровди, нефтеперерабатывающая отрасль РФ из-за атак потеряла 21% мощностей. По другим данным, остановилось не менее 17% НПЗ в России, что равноценно более миллиона баррелей нефти в сутки. Это очень сильный удар по российской нефтепереработке и российскому карману.

Но Силы обороны избивали по НПЗ и до этого. Некоторые заводы "выгребают" еще с 2022 года. "Телеграф" попытался подсчитать на основе открытых данных, какие НПЗ на территории РФ были поражены за все время ударов по нефтяной отрасли россиян. В общем, по состоянию на конец августа известно о следующих пораженных заводах:

Отметим, что это далеко не вся информация об ударах по российским НПЗ — по некоторым данным, общее количество ударов только по нефтеперерабатывающим предприятиям, кроме нефтебаза, превышает 100. К счастью, для Украины удары по российским нефтезаводам — это уже рутинная процедура, а не что-то невероятное, как это.

Добавим также, что еще много российских нефтеперерабатывающих заводов, к которым ударные беспилотники либо еще не долетали, либо атаки завершались неудачно. Главная причина того, что эти НПЗ пока уцелели, только одна — большое расстояние. Часть таких НПЗ находится за Уралом, в Сибири или на Дальнем Востоке:

Омский НПЗ – крупнейший российский нефтеперерабатывающий завод, находится возле Омска в Сибири.

– крупнейший российский нефтеперерабатывающий завод, находится возле Омска в Сибири. Ново-Уфимский НПЗ находится в Уфе в Башкортостане. Считается, что в марте 2025 года украинские дроны атаковали НПЗ компании "Башнефть", также находящейся в Уфе. Однако официальных подтверждений не было, исключительно фото- и видеофиксация.

находится в Уфе в Башкортостане. Считается, что в марте 2025 года украинские дроны атаковали НПЗ компании "Башнефть", также находящейся в Уфе. Однако официальных подтверждений не было, исключительно фото- и видеофиксация. Пермский НПЗ — хотя украинские дроны уже долетали в Пермь, нефтезаводу, к сожалению, внимания не уделили.

— хотя украинские дроны уже долетали в Пермь, нефтезаводу, к сожалению, внимания не уделили. Ангарский НПЗ находится в Сибири, очень далеко.

находится в Сибири, очень далеко. Антипинский НПЗ и Яйский НПЗ — Тюмень и Кемерово, Сибирь, очень далекое расстояние.

— Тюмень и Кемерово, Сибирь, очень далекое расстояние. Ачинский НПЗ – Красноярский край, большое расстояние.

Красноярский край, большое расстояние. Орский НПЗ – приостанавливал работу из-за масштабного паводка в 2024 году. Украинские дроны до него не долетали.

– приостанавливал работу из-за масштабного паводка в 2024 году. Украинские дроны до него не долетали. Комсомольский НПЗ находится в Хабаровском крае РФ, очень далекое расстояние.

находится в Хабаровском крае РФ, очень далекое расстояние. То же — российские нефтезаводы, которые находятся на Крайнем Севере или на Дальнем Востоке. Украинское оружие пока не столь дальнобойно, чтобы эффективно достать до этих предприятий.

Отметим, атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к повторению в РФ топливного кризиса 2023 года. В ряде российских регионов и на временно оккупированных территориях Украины россияне вынуждены внедрить продажу бензина исключительно по талонам. А с 1 марта 2024 года в России действует мораторий на экспорт бензина. Российские власти несколько раз пытались его снять, но удары дронов по НПЗ заставляют откладывать это решение.

Напомним, что Украина ударила по еще одному сверхважному объекту российской нефтяной инфраструктуры. Речь идет о нефтепроводе "Дружба", построенном еще во времена Советского Союза. Фактически это одна из крупнейших систем транспортировки нефти в мире, которая соединяет Россию с европейскими странами. Общая протяженность магистрали составляет более 5500 километров. Мощность системы позволяет перекачивать около 1,2-1,4 миллиона баррелей нефти в день. Трубопровод имеет два основных направления. Северная ветвь проходит через Беларусь в Польшу и Германию. Южная ветвь идет через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Украина двумя ударами фактически "исключила" нефтепровод "Дружба". Первый из них был нанесен 13 августа по станции "Унеча", второй — 18 августа по станции "Никольское". А 22 августа украинские ударные дроны снова вывели из строя нефтепровод почти сразу после того, как россияне отремонтировали повреждения. Под удар в очередной раз попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) "Унеча", которая является одной из ключевых станций для перекачки нефти из России в Европу. На ремонт, судя по заявлениям россиян, должно было уйти не менее пяти дней. Удалось ли восстановить "Дружбу" с того момента — пока точно неизвестно.