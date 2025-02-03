Взрывы и блекаут: российский Волгоград под массовым налетом БПЛА, в городе пропал свет (видео)

Первоочередной целью БПЛА стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий нефтяной компании "ЛУКойл"

Волгоград в России в ночь на 3 февраля снова оказался под массированной атакой украинских ударных беспилотников. Предварительно, мишенью снова стал местный нефтеперерабатывающий завод, не так давно уже находившийся под атакой.

Об этом пишут российские СМИ и каналы в Telegram. Они опубликовали подборку видео с пролетами беспилотников, попытками ПВО сбить дроны и моментами взрывов.

Местные власти ограничились краткими комментариями о налете беспилотников и заявлением, что все БПЛА якобы были сбиты силами противовоздушной обороны. Со своей стороны, местные жители жалуются, что после ряда взрывов в некоторых районах города исчез свет и возникли большие проблемы с мобильной связью.

На видео, публиковавшихся российскими каналами, можно увидеть по меньшей мере один момент прилета БПЛА, после чего начинается пожар. Первоочередной целью БПЛА стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий нефтяной компании "ЛУКойл". Он может перерабатывать до 14-15 млн тонн нефти в год, что делает его шестым по мощности НПЗ в России.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 31 января беспилотники атаковали Нижегородскую и Ростовскую области РФ. В обоих регионах расположены важные объекты российской нефтяной промышленности.

Напомним, что 26 января при атаке по российскому городу Рязань подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки МО повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании". Она задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Рязань ночью с 23 на 24 января находилась под масштабной атакой беспилотников. Предварительно, несмотря на заявления российских властей о "всем было сбито", есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу.

Удары по НПЗ наносят врагу большой ущерб из-за того, что каждый из них производит 15-20% нефтепродуктов от общего объема. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в разговоре с "Телеграфом". Таким образом, санкции "от Буданова" оказались гораздо эффективнее санкций "от Байдена".