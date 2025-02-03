Вибухи та блекаут: російський Волгоград під масовим нальотом БПЛА, в місті зникло світло (відео)

Першочерговою ціллю БПЛА став нафтопереробний завод, який належить нафтовій компанії "Лукойл"

Волгоград в Росії у ніч на 3 лютого знову опинився під масованою атакою українських ударних безпілотників. Попередньо, мішенню знову став місцевий нафтопереробний завод, який не так давно вже був під атакою.

Про це пишуть російські ЗМІ та канали в Telegram. Вони опублікували підбірку відео з прольотами безпілотників, спробами ППО збити дрони та моментами вибухів.

Місцева влада обмежилася короткими коментарями про наліт безпілотників та заявою, що усі БПЛА нібито були збиті силами протиповітряної оборони. Натомість місцеві мешканці скаржаться, що після низки вибухів у деяких районах міста зникло світло та з'явилися великі проблеми з мобільним зв'язком.

На відео, які публікували російські канали, можна побачити щонайменше один момент прильоту БПЛА, після чого починається пожежа. Першочерговою ціллю БПЛА став нафтопереробний завод, який належить нафтовій компанії "Лукойл". Він може переробляти до 14-15 млн тонн нафти на рік, що робить його шостим за потужністю НПЗ в Росії.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 31 січня безпілотники атакували Нижегородську та Ростовську області РФ. В обох регіонах розташовано важливі об'єкти російської нафтової промисловості.

Нагадаємо, що 26 січня під час атаки по російському місту Рязань підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки МО повторно вразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії". Вона задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Рязань вночі з 23 на 24 січня перебувала під масштабною атакою безпілотників. Попередньо, незважаючи на заяви російської влади про "все було збито", є влучання по нафтопереробному заводу.

Удари по НПЗ завдають ворогові великої шкоди через те, що кожен з них виробляє 15-20% нафтопродуктів від загального обсягу. Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий у розмові із "Телеграфом". Таким чином, санкції "від Буданова" виявилися набагато ефективнішими, аніж санкції "від Байдена".