Українські безпілотники вдарили по Рязані: під атакою знову опинився НПЗ (відео)

Місцеві канали публікують відео та фото, де можна побачити вибухи та полум'я в районі атакованого нафтозаводу

У російському місті Рязань в ніч на 26 січня знову гриміли потужні вибухи. Попередньо, безпілотники атакували нафтопереробний завод, який вже перебував під ударом 24 січня, на відео та фото, які опублікували росіяни, можна побачити влучання.

Про атаку повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними, вибухи було чутно у районі Рязані, а також населених пунктів Пісочня та Дядькове, російська влада повідомила, що "все збито".

"Засобами ППО та РЕБ над територією Рязанської області знищено безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією постраждалих немає, оцінюються матеріальні збитки. Працюють усі оперативні служби", — заявив губернатор Рязанської області Павло Малков.

Проте місцеві канали публікують відео та фото, де можна побачити вибухи та полум'я в районі атакованого нафтозаводу. Також місцеві мешканці активно пишуть у соцмережах, що у районі НПЗ знову "гучно" та скаржаться на роботу ППО. Тому зрозуміло, що вдалі влучання були й завод знову отримав пошкодження.

Зазначимо, у Росії місто Рязань вночі з 23 на 24 січня перебувало під масштабною атакою безпілотників. Попередньо, попри заяви російської влади про "все було збито", є влучання у нафтопереробний завод, а російська протиповітряна оборона вдарила по житловим будинкам у місті та знищила щонайменше один з них.

До цього вночі 20 січня пролунала серія вибухів у Рязані та Казані. Також про вибухи повідомлялося в Казанській та Рязанській областях: під ударом безпілотників опинилися не тільки підприємства оборонної промисловості росіян, але й два важливих аеродроми.