Росіяни скаржаться на вибухи у Тамбовській області: під атакою пороховий завод (відео)

Тамбовський пороховий завод знаходиться за 500 км від кордонів України

У Тамбовській області РФ вночі з 15 на 16 січня пролунали потужні вибухи. Під атакою перебувало місто Котовськ, біля якого знаходиться Тамбовський пороховий завод – його вже атакували у ніч на 11 січня.

Про це повідомили російські канали та ЗМІ. За попередніми даними, у небі було зафіксовано безпілотники, по яким почала працювати система протиповітряної оборони.

Тамбовський пороховий завод частково розташований у Котовську, а частково – біля населеного пункту Кузьмино-Гать. В районі Котовські місцеві мешканці чули до восьми сильних вибухів, у районі села також було чутно деяку кількість вибухів. Місцеві канали опублікували відео атаки на регіон, але незрозуміло, чи є влучання БПЛА в ціль.

Тамбовський пороховий завод знаходиться за 500 км від кордонів України. Це підприємство заснували ще за часів Російської імперії, понад 100 років воно виробляє для росіян боєприпаси та спеціальну бойову хімію. Серед номенклатури виробів підприємства – піроксилінові порохи для всіх видів зброї та артилерійських систем усіх калібрів, що знаходяться на озброєнні росіян.

Нагадаємо, що 15 січня у Воронезькій області Росії пролунали вибухи. За попередніми даними, під ударом опинилася нафтобаза у населеному пункті Лиски. А у ніч на 14 січня ЗСУ здійснили масовий удар по російських військових об’єктах, розташованих у глибині РФ. Під удар потрапили цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пізно ввечері 13 січня у ряді областей Росії пролунали сильні вибухи. Вони також були зафіксовані у тимчасово окупованому Криму. Гучно було у Брянській, Калузькій, Курській, Орлівській областях.