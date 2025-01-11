В Росії безпілотники влетіли у житлові будинки (фото та відео)

Там розташовано пороховий завод

В ніч на суботу, 11 січня, Росію масовано атакували безпілотники. Зокрема дрони, за повідомленням російської сторони, нібито влетіли у житлові будинки у місті Котовськ Тамбовської області.

Губернатор Тамбовської області Євгеній Первишов написав у Telegram, що дрони врізалися у два багатоквартирні будинки в Котовську. За його даними, кілька людей постраждали від осколків скла. Чиновник додав, що будівлі мають "незначні ушкодження".

У соцмережах публікують фото та відео з міста. Після вибухів жителі вискочили на вулицю. РосЗМІ пишуть, що постраждало кілька квартир. Вибух, за їх даними, був настільки сильним, що вікна повилітали навіть у сусідніх будинках.

ЗСУ не воюють проти мирних жителів, тому варто розуміти, що дрони влучили у житлові будинки, ймовірно, в результаті роботи ППО Росії. Річ у тім, що в Котовську розташований Тамбовський пороховий завод — одне з найбільших підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порох для стрілецької зброї, яку росіяни використовують у війні проти України. Можна припустити, що саме він міг бути ціллю безпілотників. Раніше він вже був під атакою.

В міноборони Росії заявили, що минулої ночі "черговими засобами ППО перехоплено та знищено" 85 безпілотних літальних апаратів, які там назвали "українськими". 31 — над акваторією Чорного моря, по 16 над Воронезькою областю та Краснодарським краєм, 14 – над акваторією Азовського моря, 4 – над територією Бєлгородської області, та 2 — над територією Тамбовської та Курської областей.

Як повідомляв "Телеграф", 10 січня, Росію також атакували безпілотники. Вибухи пролунали у Ростовській області, спалахнула масштабна пожежа на заводі.