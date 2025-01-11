В России беспилотники влетели в жилые дома (фото и видео)

Там расположен пороховой завод

В ночь на субботу, 11 января, Россию массированно атаковали беспилотники. В частности, дроны, по сообщению российской стороны, влетели в жилые дома в городе Котовск Тамбовской области.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов написал в Telegram, что дроны врезались в два многоквартирных дома в Котовске. По его данным, несколько человек пострадали от осколков стекла. Чиновник добавил, что здания имеют "незначительные повреждения".

В соцсетях публикуют фото и видео с места. После взрывов жители выскочили на улицу. РосСМИ пишут, что пострадали несколько квартир. Взрыв, по их данным, был настолько сильным, что окна вылетели даже в соседних домах.

ВСУ не воюют против мирных жителей, поэтому следует понимать, что дроны попали в жилые дома, вероятно, в результате работы ПВО России. Дело в том, что в Котовске находится Тамбовский пороховой завод — одно из крупнейших предприятий России, где производятся боеприпасы и порох для стрелкового оружия, которое россияне используют в войне против Украины. Можно предположить, что он мог быть целью беспилотников. Раньше он уже был под атаками.

В минобороны России заявили, что минувшей ночью "очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено" 85 беспилотных летательных аппаратов, которые там назвали "украинскими". 31 – над акваторией Черного моря, по 16 над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над акваторией Азовского моря, 4 – над территорией Белгородской области, и 2 – над территорией Тамбовской и Курской областей.

Как сообщал "Телеграф", 10 января, Россию также атаковали беспилотники. Взрывы раздались в Ростовской области, вспыхнул масштабный пожар на заводе.