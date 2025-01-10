Россию атаковали десятки дронов, вспыхнул мощный пожар (видео)

Минобороны РФ заявила об атаке 40 дронов

В ночь на пятницу, 10 января, Россию атаковали беспилотники. Взрывы раздались в Ростовской области, по предварительным данным, поражен завод.

Как сообщает Telegram-канал Supernova+, после атаки дронами загорелся масштабный пожар на заводе "ПластиФактор" в поселке Крым Ростовской области. И.о губернатора региона Юрий Слюсар заявил, что якобы были уничтожены 16 беспилотников. По его данным, предварительно пострадавших нет.

Чиновник подтвердил "возгорание предприятия", также по его данным, якобы в селе Чалтырь в результате атаки загорелся жилой дом. На хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения обломков беспилотника зафиксированы повреждения нескольких зданий: выбиты окна, повреждены фасады и кровля семи жилых домов и местной школы.

В минобороны России заявили, что минувшей ночью над территорией страны якобы были "перехвачены и уничтожены" 40 беспилотных летательных аппаратов, которые там назвали "украинскими". 16 из них – над Ростовской областью, по 4 – над Курской и Воронежской, 3 БпЛА – над Брянской, 2 – над территорией Краснодарского края, один – над Белгородщиной и десять – над акваторией Азовского моря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 8 января беспилотники атаковали комбинат "Кристалл" Росрезерва — федеральное казенное заведение, где хранится авиационное топливо для авиабазы Энгельс-2 в городе Энгельс Саратовской области России. Там вспыхнул мощный пожар.