Будет больше ПВО: Писториус сказал, сколько IRIS-T Украина получит в 2025 году

Все поставки систем ранее анонсировались правительством Германии

Украина в 2025 году получит от Германии шесть систем противовоздушной обороны IRIS-T разных типов. Поставки этих систем были ранее анонсированы германским правительством.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что таким образом Германия продолжает выполнять обязательства по поддержке Украины, которые она ранее взяла на себя.

Кроме того, Писториус заявил, что союзные страны, передающие вооружение Украине, предпочли бы оставаться под руководством США. Но в случае если администрация Дональда Трампа решит покинуть формат "Рамштайн", союзники справятся и без Вашингтона.

"И если в Соединенных Штатах теперь решат больше не поддерживать этот формат, то нам придется принимать собственные решения", – резюмировал он.

Отметим, что президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина во время 25-го заседания Контактной группы по вопросам помощи обороны Украины (формат "Рамштайн") достигла договоренностей о дополнительной военной помощи общей стоимостью в два миллиарда долларов США. Также партнеры обязались предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны.

Кстати, США, союзники и партнеры, участвующие в работе Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") в целом передали Украине военной помощи на 126 млрд долларов. Сумма учитывает в том числе помощь, объявления о предоставлении которой делались во время заседаний группы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с Рамштайном после прихода к власти в США новоизбранного президента Дональда Трампа и кто заменит США в поддержке Украины.