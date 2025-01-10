Буде більше ППО: Пісторіус сказав, скільки IRIS-T Україна отримає у 2025 році

Усі постачання систем раніше анонсувалися урядом Німеччини

Україна у 2025 році отримає від Німеччини шість систем протиповітряної оборони IRIS-T різних типів. Постачання цих систем були раніше анонсовані німецьким урядом.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він зазначив, що таким чином Німеччина продовжує виконувати зобов'язання з підтримки України, які вона раніше взяла на себе.

Окрім того, Пісторіус заявив, що союзні країни, які передають озброєння Україні, воліли б залишатися під керівництвом США. Але у випадку, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить покинути формат "Рамштайн", союзники впораються і без Вашингтона.

"І якщо в Сполучених Штатах тепер вирішать більше не підтримувати цей формат, то нам доведеться ухвалювати власні рішення", – резюмував він.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна під час 25-го засідання Контактної групи з питань допомоги оборони України (формат "Рамштайн") досягнула домовленостей про додаткову військову допомогу загальною вартістю у два мільярди доларів США. Також партнери зобов'язалися надати додаткові системи протиповітряної оборони.

Доречі, США, союзники та партнери, які беруть участь у роботі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") загалом передали Україні військової допомоги на 126 млрд доларів. Сума враховує в тому числі ту допомогу, оголошення про надання якої робились під час засідань групи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з Рамштайном після приходу до влади у США новообраного президента Дональда Трампа та хто замінить США у підтримці України.