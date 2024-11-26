Подарунок до свят: у Німеччині сказали, коли відправлять Україні нові системи ППО

ЗРК IRIS-T виготовляється та постачається у двох варіантах – SLM та SLS

Німеччина до кінця 2024 року планує передати Україні ще два зенітних комплекси. Мова йде про системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності (IRIS-T SLM та IRIS-T SLS).

Про це під час візиту до Києва повідомив керівник спеціального штабу з питань України у німецькому Міністерстві оборони Крістіан Фройдінг, повідомляє "Європейська правда". Фройдінг нагадав, що Німеччина нещодавно відправила в Україну артилерійські гармати, бойові машини піхоти та багато іншої бронетехніки та спорядження.

"Наступні системи IRIS-T SLM та SLS мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва. Але наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого — запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів", – запевнив він.

ЗРК IRIS-T виготовляється та постачається у двох варіантах – SLM та SLS. Основний боєприпас цих ЗРК – ракета з інфрачервоною головкою самонаведення, зведення цих слів в абревіатуру і стало назвою "IRIS-T". Чим системи відрізняються одна від одної:

IRIS-T SLM – протиповітряна оборона середньої дальності, має дальність роботи 40 км і висоту 20 км.

IRIS-T SLS – протиповітряна оборона ближньої дії. Дальність роботи – 12 км., висота – до 8 км.

В Україні серед інших для ЗРК IRIS-T SLM використовується радар TRML-4D. Він може відстежувати 1500 цілей одночасно. Також ця система ППО може співпрацювати з іншими системами та моделями радарів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що більшість адекватних німецьких політиків виступають за надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Проте німецький канцлер Олаф Шольц має із цього приводу іншу думку, тому всіляко гальмує цей процес.