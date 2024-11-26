Подарок к праздникам: в Германии сказали, когда отправят Украине новые системы ПВО

ЗРК IRIS-T производится и поставляется в двух вариантах – SLM и SLS

Германия до конца 2024 года планирует передать Украине еще два зенитных комплекса. Речь идет о системах противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности (IRIS-T SLM и IRIS-T SLS).

Об этом во время визита в Киев объявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в немецком Министерстве обороны Кристиан Фройдинг, сообщает "Европейская правда". Фройдинг напомнил, что Германия недавно отправила в Украину артиллерийские пушки, боевые машины пехоты и многое другое бронетехники и снаряжения.

"Следующие системы IRIS-T SLM и SLS должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель до Рождества. Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля — предложенной в Германии даты федеральных выборов", – заверил он.

ЗРК IRIS-T изготавливается и поставляется в двух вариантах – SLM и SLS. Основной боеприпас этих ЗРК – ракета с инфракрасной головкой самонаведения, сведение этих слов в аббревиатуру и явилось названием "IRIS-T". Чем системы отличаются друг от друга:

IRIS-T SLM – противовоздушная оборона средней дальности, имеет дальность работы 40 км и высоту 20 км.

IRIS-T SLS – противовоздушная оборона ближнего действия. Дальность работы – 12 км, высота – до 8 км.

В Украине среди прочих для ЗРК IRIS-T SLM используется радар TRML-4D. Он может отслеживать 1500 целей сразу. Также эта система ПВО может работать с другими системами и моделями радаров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что большинство адекватных немецких политиков выступают за предоставление Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Однако немецкий канцлер Олаф Шольц имеет по этому поводу другое мнение, поэтому всячески тормозит этот процесс.