Скільки допомоги партнери передали Україні через "Рамштайн": в Пентагоні назвали цифру

Контактна група зміцнює обороноздатність України, вважають у Пентагоні

США, союзники та партнери, які беруть участь у роботі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") загалом передали Україні військової допомоги на 126 млрд доларів. Сума враховує в тому числі ту допомогу, оголошення про надання якої робились під час засідань групи.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 8 січня, повідомляє "Укрінформ". За її словами, підрахунки охоплюють усю допомогу, яку надали з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Станом на сьогодні Сполучені Штати, а також наші союзники й партнери спільно виділили понад 126 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки від моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року", – заявила вона.

Сінгх зазначила, що Контактна група зміцнює обороноздатність України в тому числі за рахунок роботи спеціальної системи "коаліцій". Також робота формату "Рамштайн" дозволяє створити Києву надійні сили стримування російського режиму від нової агресії в майбутньому. 9 січня на засіданні "Рамштайну" сторони обговорять як безпосередні потреби України на полі бою (системи ППО, артилерійські снаряди, бронетехніка), так і довгострокові оборонні проєкти, зокрема зміцнення оборонно-промислової бази.

Нагадаємо, що на 25-му засіданні Контактної групи з оборони України (UDCG) на авіабазі Рамштайн у Німеччині 9 січня буде визначатися необхідна Україні військова підтримка до 2027 року. Засідання очолить міністр оборони США Ллойд Остін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з Рамштайном після приходу до влади у США новообраного президента Дональда Трампа та хто замінить США у підтримці України.