Сколько помощи партнеры передали Украине через "Рамштайн": в Пентагоне назвали цифру

Контактная группа укрепляет обороноспособность Украины, считают в Пентагоне

США, союзники и партнеры, участвующие в работе Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") в целом передали Украине военной помощи на 126 млрд долларов. Сумма учитывает в том числе помощь, объявления о предоставлении которой производились во время заседаний группы.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 8 января, сообщает "Укринформ". По ее словам, подсчеты охватывают всю помощь, оказанную с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"По состоянию на сегодняшний день Соединенные Штаты, а также наши союзники и партнеры совместно выделили более 126 миллиардов на помощь Украине в сфере безопасности с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года", — заявила она.

Сингх отметила, что Контактная группа укрепляет обороноспособность Украины, в том числе за счет работы специальной системы "коалиций". Также работа формата "Рамштайн" позволяет создать Киеву надежные силы сдерживания российского режима от новой агрессии в будущем. 9 января на заседании "Рамштайна" стороны обсудят как непосредственные потребности Украины в поле боя (системы ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника), так и долгосрочные оборонные проекты, в том числе укрепление оборонно-промышленной базы.

Напомним, что на 25-м заседании Контактной группы по обороне Украины (UDCG) на авиабазе Рамштайн в Германии 9 января будет определяться необходимая Украине военная поддержка до 2027 года. Заседание возглавит министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с Рамштайном после прихода к власти в США новоизбранного президента Дональда Трампа и кто заменит США в поддержке Украины.