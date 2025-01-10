Укр

FPV-дроны на надводных беспилотниках поразили российскую технику: что известно о беспрецедентной атаке (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Морской дрон Magura V5 можно дополнять оружием
Морской дрон Magura V5 можно дополнять оружием

Морские беспилотные авианосцы смогут расширить границы дронов-камикадзе

Украинские военные продолжают использовать морские "авианосные" беспилотники. Они совершенствуют технологии и результаты впечатляют. Ранее морские дроны оснастили РПВ-16 "Шмель" и пусковыми установками для реактивных снарядов, сейчас же сделали "дрономаткой".

6 января 2025 стало известно, что на оккупированной Херсонщине были уничтожены два российских комплекса "Панцирь" и один ЗРК "Оса". Все три – часть российской системы ПВО. Удар, привлекший внимание глубиной проникновения, мог быть осуществлен с помощью надводных дронов-авианосцев. Подобного раньше не было.

Эти дроны, как пишет The War Zone, служат платформой для запуска FPV-дронов-камикадзе. Известно, что они способны поражать цели даже у берегов оккупированного Крыма. Тип FPV-дронов, использованных для удара, и тип морского дрона (USV), с которого они были запущены, официально не разглашаются.

Это мог бы быть Magura V5, способный нести три FPV-дрона квадрокоптерного типа. Использование таких технологий открывает новые возможности для поражения целей на расстоянии, где морские дроны могут выполнять роль сигналов ретрансляторов и обеспечивать точность ударов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно с беспилотника Magura V5, оснащенного ракетным вооружением, был сбит российский вертолет. Это беспрецедентное использование морских дронов. Позже уточнили данные — удалось сбить два Ми-8.

Теги:
#Оружие #Дроны #морские дроны #MAGURA V5