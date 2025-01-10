FPV-дроны на надводных беспилотниках поразили российскую технику: что известно о беспрецедентной атаке (видео)

Морские беспилотные авианосцы смогут расширить границы дронов-камикадзе

Украинские военные продолжают использовать морские "авианосные" беспилотники. Они совершенствуют технологии и результаты впечатляют. Ранее морские дроны оснастили РПВ-16 "Шмель" и пусковыми установками для реактивных снарядов, сейчас же сделали "дрономаткой".

6 января 2025 стало известно, что на оккупированной Херсонщине были уничтожены два российских комплекса "Панцирь" и один ЗРК "Оса". Все три – часть российской системы ПВО. Удар, привлекший внимание глубиной проникновения, мог быть осуществлен с помощью надводных дронов-авианосцев. Подобного раньше не было.

Эти дроны, как пишет The War Zone, служат платформой для запуска FPV-дронов-камикадзе. Известно, что они способны поражать цели даже у берегов оккупированного Крыма. Тип FPV-дронов, использованных для удара, и тип морского дрона (USV), с которого они были запущены, официально не разглашаются.

Это мог бы быть Magura V5, способный нести три FPV-дрона квадрокоптерного типа. Использование таких технологий открывает новые возможности для поражения целей на расстоянии, где морские дроны могут выполнять роль сигналов ретрансляторов и обеспечивать точность ударов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно с беспилотника Magura V5, оснащенного ракетным вооружением, был сбит российский вертолет. Это беспрецедентное использование морских дронов. Позже уточнили данные — удалось сбить два Ми-8.