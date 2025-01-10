FPV-дрони на надводних безпілотниках вразили російську техніку: що відомо про безпрецедентну атаку (відео)

Морські безпілотні авіаносці зможуть розширити межі дронів-камікадзе

Українські військові продовжують використовувати морські "авіаносні" безпілотники. Вони вдосконалюють технології і результати вражають. Раніше морські дрони оснастили РПВ-16 "Шмель" і пусковими установками для реактивних снарядів, зараз же — зробили "дрономаткою".

6 січня 2025 року стало відомо, що на окупованій Херсонщині було знищено два російські комплекси "Панцирь" і один ЗРК "Оса". Всі три — частина російської системи ППО. Удар, який привернув увагу глибиною проникнення, міг бути здійснений за допомогою надводних дронів-авіаносців. Подібного раніше не було.

Ці дрони, як пише The War Zone, слугують платформою для запуску FPV-дронів-камікадзе. Відомо, що вони здатні вражати цілі навіть біля берегів окупованого Криму. Тип FPV-дронів, використаних для удару, та тип морського дрона (USV), з якого вони були запущені, офіційно не розголошуються.

Це міг би бути Magura V5, здатний нести три FPV-дрони квадрокоптерного типу. Використання таких технологій відкриває нові можливості для ураження цілей на відстані, де морські дрони можуть виконувати роль ретрансляторів сигналу та забезпечувати точність ударів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме з безпілотника Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням, був збитий російський гелікоптер. Це безпрецедентне використання морських дронів. Пізніше уточнили дані — вдалось збити два Мі-8.