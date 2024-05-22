Дрони Sea Baby тепер можуть бути по позиціях РФ: росіяни вже отримують "подарунки" (фото)

Нове технічне рішення показує потужні результати

Морські дрони Служби безпеки України "Sea Baby" тепер оснащені системами залпового вогню "Град". І вже днями вони успішно відпрацювали по позиціях російських окупантів.

Про це "Телеграфу" повідомили проінформовані джерела, а також показали ексклюзивні кадри СБУ з випробувань дрона.

За даними джерел, позаминулої ночі "Sea Baby" Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами України ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі. Зазначається, що нове технічне рішення показує потужні результати.

Кінбурнська коса

Робота дрона

"Наш "Sea Baby" — це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно", — зазначив співрозмовник у СБУ.

Також у Службі показали кадри безпосередньо з виробництва цих дронів "Sea Baby".

Виробництво дрона

Виробництво дрона

Раніше "Телеграф" писав про нову версію дрона "Sea Baby", у якій покращені всі характеристики. Морський безпілотник отримав можливість проходити 1 тисячу кілометрів та доставляти корисне навантаження вагою понад 1 тонну.