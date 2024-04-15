"Хіба що не вміє літати": в СБУ розповіли про особливості оновлених дронів Sea Baby та коли чекати нової "бавовни"

СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря

Скоро українці зможуть побачити результати роботи нової версії морських дронів Sea Baby. Україна, маючи сотню-дві таких безпілотників, зможе закрити ворожий флот у своїх портах.

Про це в інтерв'ю каналу "Кровна Помста" розповів співробітник військової контррозвідки Служби безпеки України з позивним "Алмаз". Його ім'я не називається, але зазначено, що саме він керував одним із морських дронів Sea Baby, які вразили Кримський міст у 2023 році.

Він повідомив, що у нової версії дрона Sea Baby покращені всі характеристики. Морський безпілотник отримав можливість проходити 1 тисячу кілометрів та доставляти корисне навантаження вагою понад 1 тонну.

За словами військового, таким чином дрон став багатофункціональною платформою, на яку можна ставити різно озброєння, яке можна буде використовувати для знищення ворога. Він наголосив, що зараз Sea Baby — це багатоцільова платформа, "яка зараз хіба що не вміє літати".

Військовий повідомив, що дроном можна керувати зі спеціального пульта з будь-якої точки світу. Він також зазначив, що оператор може віддалено підірвати дрон, щоб не допустити його захоплення ворогом.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що легендарні морські дрони СБУ під назвою Sea Baby можуть нести не лише вибухівку. Вони здатні стріляти ракетами.