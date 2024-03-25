Надсекретні операції та дрони Sea Baby: СБУ готує сюрпризи для окупантів у Криму

СБУ робить все, щоб наближати перемогу України

Служба безпеки України готує нові спецоперації на території тимчасово окупованого Криму протягом 2024 року. У тому числі для їх проведення будуть задіяні відомі надводні дрони Sea Baby.

Про це пише видання LIGA.net, посилаючись на власні джерела у силових структурах. Співрозмовник зазначив, що голова СБУ Василь Малюк обіцяє для Росії "сюрпризи".

Приміром, до виконання бойових завдань готуються 35 одиниць дронів Sea Baby, на які донатили українці. У СБУ вже показали перший дрон із цієї партії. Він отримав назву "Авдіївка".

Також у СБУ готуються до нових "надтаємних операцій". Для російських окупантів це будуть справжні "сюрпризи".

"Зрозуміло, що спецслужба не лише не розкриває своїх планів, а й про готові результати не завжди докладно розповідає. Але сьогодні СБУ робить все, щоб наближати перемогу України", – повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2024 року начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов анонсував великі події у Чорному морі. За його словами, це хороше посилання для тих, хто живе в окупації вже 10 років.