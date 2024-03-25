Сверхсекретные операции и дроны Sea Baby: СБУ готовит сюрпризы для оккупантов в Крыму

СБУ делает все, чтобы приближать победу Украины

Служба безопасности Украины готовит новые спецоперации на территории временно оккупированного Крыма в течение 2024 года. В том числе для их проведения будут задействованы небезызвестные надводные дроны Sea Baby.

Об этом пишет издание LIGA.net, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах. Собеседник отметил, что глава СБУ Василий Малюк обещает для России "сюрпризы".

Так, к примеру, к выполнению боевых задач готовятся 35 единиц дронов Sea Baby, на которые донатили украинцы. В СБУ уже показали первый дрон из этой партии. Он получил название "Авдеевка".

Также в СБУ готовятся к новым "сверхсекретным операциям". Для российских оккупантов это будут настоящие "сюрпризы".

"Понятно, что спецслужба не только не раскрывает свои планы, но и о готовых результатах не всегда подробно рассказывает. Но сегодня СБУ делает все, чтобы приближать победу Украины", – сообщил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2024 года начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов анонсировал большие события в Черном море. По его словам, это хороший посыл для тех, кто живет в оккупации уже 10 лет.