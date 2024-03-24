Доброе утро, Крым: в оккупированном россиянами Гвардейском пылает нефтебаза (фото, видео)

По меньшей мере, несколько дронов попали в важный для россиян объект

Утром 24 марта, пока российские террористы устраивали ракетную атаку по Украине, украинские военные в свою очередь поджарили нефтебазу на территории временно оккупированного Крыма. Взрывы раздались в населенном пункте Гвардейское, начался сильный пожар.

Об этом сообщил канал "Крымский ветер". Он и другие местные СМИ также опубликовали фото, видео с места прилета и свидетельства очевидцев.

"Четыре взрыва прогремело в Симферопольском районе, сообщают наши подписчики. И еще три взрыва где-то в пригороде Симферополя", – говорится в одном из сообщений.

Не исключено, что попадания были также в аэродром у Новофедоровки, мог пострадать военный гарнизон российских террористов в оккупированном населенном пункте. Местные "власти" тем временем после прилетов объявили об эвакуации местных жителей. Атакованная нефтебаза расположена у железнодорожной станции Остряково и недалеко от жилых кварталов.

Как писал "Телеграф", вечером 23 марта Украина, которая по заявлению постпреда России в ООН якобы "полностью демилитаризована", нанесла ракетный удар по временно оккупированному российскими террористами Крыму. Взрывы были слышны в Севастополе, Симферополе и в районе аэродрома Бельбек. По предварительным данным, в Севастополе мог быть поражен главный узел связи Черноморского флота РФ.