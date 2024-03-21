Мощные взрывы прогремели в Симферополе, Крымский мост перекрыт: подробности

В сети сообщают о работе ПВО над полуостровом

Во временно оккупированном Симферополе в Крыму прогремели взрывы. В настоящее время Крымский мост перекрыт.

Об этом сообщают в местных пабликах. Над городом якобы сработали средства противовоздушной обороны.

В то же время в Минобороны России сделали заявление насчет взрывов. Ведомство страны-агрессора говорит о том, что над полуостровом якобы были сбиты три беспилотных летательных аппарата.

"Около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В настоящее время подробностей об очередном взрывном происшествии в Крыму нет. Детали инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 марта в Феодосии прогремели взрывы. Позже выяснилось, что в городе был уничтожен нефтепровод российских оккупантов. Последствия атаки на временно оккупированной территории устраняли до самого утра. Отмечается, что ущерб был нанесен колоссальный.