Мощные взрывы прогремели в Симферополе, Крымский мост перекрыт: подробности
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В сети сообщают о работе ПВО над полуостровом
Во временно оккупированном Симферополе в Крыму прогремели взрывы. В настоящее время Крымский мост перекрыт.
Об этом сообщают в местных пабликах. Над городом якобы сработали средства противовоздушной обороны.
В то же время в Минобороны России сделали заявление насчет взрывов. Ведомство страны-агрессора говорит о том, что над полуостровом якобы были сбиты три беспилотных летательных аппарата.
"Около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В настоящее время подробностей об очередном взрывном происшествии в Крыму нет. Детали инцидента устанавливаются.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 марта в Феодосии прогремели взрывы. Позже выяснилось, что в городе был уничтожен нефтепровод российских оккупантов. Последствия атаки на временно оккупированной территории устраняли до самого утра. Отмечается, что ущерб был нанесен колоссальный.