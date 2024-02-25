В домах дрожали окна: в Запорожье слышали мощный взрыв, уже известно, что атаковала РФ

Запуск был осуществлен из оккупированного Крыма

В Запорожье посреди дня раздался мощный взрыв. Уже известны первые подробности.

Так, по данным корреспондента "Телеграфа", взрыв произошел в 14:50. Он был настолько мощным, что от взрывной волны в домах задрожали окна.

Стоит отметить, что за несколько минут до взрыва в области была объявлена воздушная тревога, а Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Запуск был осуществлен из оккупированного Крыма. По предварительным данным мониторинговых пабликов, этим баллистическим вооружением могла быть ракета "Искандер".

Сразу после взрыва местные власти сообщили, что россияне нанесли удар по селу Широкое, которое находится на севере от Запорожья.

Подробности прилета обещают рассказать позже.

"Вражеский удар по селу Широкое Запорожского района. Подробности со временем", — говорит глава ЗОВА Иван Федоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия массированно обстреляла Константиновку на Донбассе.