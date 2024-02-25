У будинках тремтіли вікна: у Запоріжжі чули потужний вибух, вже відомо, що атакувала РФ

Запуск було здійснено з окупованого Криму

У Запоріжжі посеред дня пролунав потужний вибух. Вже відомі перші подробиці.

Так, за даними кореспондента "Телеграфа", вибух стався 14:50. Він був настільки потужним, що від вибухової хвилі в будинках затремтіли вікна.

Варто зазначити, що за кілька хвилин до вибуху в області було оголошено повітряну тривогу, а Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Запуск було здійснено з окупованого Криму. За попередніми даними моніторингових пабліків, цим балістичним озброєнням могла бути ракета "Іскандер".

Одразу після вибуху місцева влада повідомила, що росіяни завдали удару по селу Широке, яке знаходиться на півночі від Запоріжжя.

Подробиці прильоту обіцяють розповісти пізніше.

"Ворожий удар по селу Широке Запорізького району. Подробиці згодом", — каже голова ЗОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія масово обстріляла Костянтинівку на Донбасі.