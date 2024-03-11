Будет серьезная операция в Крыму: Буданов в новом фильме ГУР анонсировал большие события в Черном море (видео)

В документальном фильме ГУР описало детали войны за море в 2022-2023 годах

Боевые миссии украинской разведки в Черном море и в оккупированном россиянами Крыму – это подготовительные меры для серьезной операции на полуострове. Кроме прочего, это мощный посыл для местного населения, живущего в оккупации уже 10 лет.

Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Подробностями он поделился в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".

"Это все – подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли", – рассказал Буданов.

Напомним, что в эфире национального телемарафона 10 марта состоялась премьера документального фильма "Война за море: от Днепра до Крыма". В нем Буданов объяснил значение осуществленных подразделениями военной разведки боевых миссий, в частности, в Черном море и на территории Крыма. По его словам, все реализованные ранее боевые миссии связанны одним стратегическим замыслом.

Так, летом 2023 года бойцы спецподразделения "Шаман" воспользовались невнимательностью российских захватчиков и переправились на левый берег Днепра в Херсонской области. В ГУР также напомнили, что в июле 2023 года бойцы спецподразделения "Тимура" вернули под контроль государства нефтегазодобывающую платформу "Украина" (известную как одну из "вышек Бойко"). После этого разведчики принимали участие в крымской операции "Пробуждение силы".

В ГУР также рассказали, что уничтожение кораблей российского флота – зона ответственности спецподразделения Group 13. Каждая подобная миссия требует тщательной подготовки.

В фильме есть уникальные кадры технологических морских сражений, десантных рейдов и боевых столкновений с врагом.

Ранее "Телеграф" писал, что после успешной операции по затоплению современного российского корабля "Сергей Котов" в Крыму, пропагандисты советуют эвакуировать остатки Черноморского флота. При этом россияне признают, что Силы обороны превосходят их на море.