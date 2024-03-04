Хакеры ГУР "зломали" серверы Минобороны России: близкое окружение Шойгу могло помочь этому (фото)

Какие важные документы получили разведчики

Главное управление разведки вместе с хакерами устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России. Они получили доступ к секретным данным ведомства страны-агрессора.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУР. Теперь, как отмечают разведчики, украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ.

"Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, циркулировавших между более чем 2000 структурными единицами силового ведомства России. Полученная информация позволяет установить полное строение системы российской Минобороны и его звена", — добавляют в ведомстве.

Атака ГУР на серверы Минобороны России

Атака ГУР на серверы Минобороны России

Атака ГУР на серверы Минобороны России

Анализ полученных данных, в частности, помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ. А также заместителей, помощников, специалистов всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "Бюрократ".

Атака ГУР на серверы Минобороны России

"В распоряжении военной разведки Украины, например, оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ — Тимура Иванова. Этот заместитель Шойгу сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной", — подытожили в ГУР.

Ранее "Телеграф" писал, что киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины взломали сайт российской компании, разрабатывавшей информационные системы. Украинские хакеры уничтожили всю IT-инфраструктуру и базу данных на десятки терабайтов.