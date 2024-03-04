Хакеры ГУР "зломали" серверы Минобороны России: близкое окружение Шойгу могло помочь этому (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Какие важные документы получили разведчики
Главное управление разведки вместе с хакерами устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России. Они получили доступ к секретным данным ведомства страны-агрессора.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУР. Теперь, как отмечают разведчики, украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ.
"Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, циркулировавших между более чем 2000 структурными единицами силового ведомства России. Полученная информация позволяет установить полное строение системы российской Минобороны и его звена", — добавляют в ведомстве.
Анализ полученных данных, в частности, помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ. А также заместителей, помощников, специалистов всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "Бюрократ".
"В распоряжении военной разведки Украины, например, оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ — Тимура Иванова. Этот заместитель Шойгу сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной", — подытожили в ГУР.
Ранее "Телеграф" писал, что киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины взломали сайт российской компании, разрабатывавшей информационные системы. Украинские хакеры уничтожили всю IT-инфраструктуру и базу данных на десятки терабайтов.