Хакери ГУР "зламали" сервери Міноборони Росії: близьке оточення Шойгу могло посприяти цьому (фото)

Які важливі документи отримали розвідники

Головне управління розвідки разом з хакерами влаштували маштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії. Вони отримали доступ до секретних даних відомства країни-агресорки.

Про це розповіли в пресслужбі ГУР. Тепер, як зазначають розвідники, українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ.

"Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства Росії. Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок", — додають у відомстві.

Атака ГУР на сервери Міноборони Росі

Атака ГУР на сервери Міноборони Росі

Атака ГУР на сервери Міноборони Росі

Аналіз отриманих даних, зокрема, допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ. А також заступників, помічників, спеціалістів усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "Бюрократъ".

Атака ГУР на сервери Міноборони Росі

"У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ — Тимура Іванова. Цей заступник Шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною", — підсумували в ГУР.

Раніше "Телеграф" писав, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України зламали сайт російської компанії, яка розробляла інформаційні системи. Українські хакери знищили всю IT-інфраструктуру та базу даних на десятки терабайт.