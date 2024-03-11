Буде серйозна операція у Криму: Буданов у новому фільмі ГУР анонсував великі події у Чорному морі (відео)

У документальному фільмі ГУР описало деталі війни за море у 2022-2023 роках

Бойові місії української розвідки у Чорному морі та в окупованому росіянами Криму – це підготовчі заходи для серйозної операції на півострові. Крім іншого, це потужне посилання для місцевого населення, яке живе в окупації вже 10 років.

Про це заявив голова ГУР Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Подробицями він поділився у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму".

"Це все – підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу та відходу звідти. Крім того, це хороше посилання для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули ", — розповів Буданов.

Нагадаємо, що в ефірі національного телемарафону 10 березня відбулася прем’єра документального фільму "Війна за море: від Дніпра до Криму". У ньому Буданов пояснив значення здійснених підрозділами військової розвідки бойових місій, зокрема у Чорному морі та на території Криму. За його словами, усі реалізовані раніше бойові місії пов’язані одним стратегічним задумом.

Так, улітку 2023 року бійці спецпідрозділу "Шаман" скористалися неуважністю російських загарбників та переправилися на лівий берег Дніпра на Херсонщині. У ГУР також нагадали, що у липні 2023 року бійці спецпідрозділу "Тимура" повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу "Україна" (відому як одну з "вишок Бойка"). Після цього розвідники брали участь у кримській операції "Пробудження сили".

У ГУР також розповіли, що знищення кораблів російського флоту – зона відповідальності спецпідрозділу Group 13. Кожна подібна місія потребує ретельної підготовки.

У фільмі є унікальні кадри технологічних морських битв, десантних рейдів та бойових зіткнень із ворогом.

Раніше "Телеграф" писав, що після успішної операції із затоплення сучасного російського корабля "Сергій Котів" у Криму пропагандисти радять евакуювати залишки Чорноморського флоту. При цьому росіяни визнають, що Сили оборони перевершують їх на морі.