Потужні вибухи пролунали у Сімферополі, Кримський міст перекритий: подробиці

У мережі повідомляють про роботу ППО над півостровом

У тимчасово окупованому Сімферополі у Криму пролунали потужні вибухи. Наразі Кримський міст перекрито.

Про це вдень у четвер, 21 березня, повідомляють у місцевих пабліках. Над містом нібито спрацювали засоби протиповітряної оборони.

Водночас у Міноборони Росії зробили заяву щодо вибухів. Відомство країни-агресора говорить про те, що над півостровом нібито було збито три безпілотні літальні апарати.

"Близько 15.00 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Наразі подробиць про чергову вибухову подію у Криму немає. Деталі інциденту встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 3 березня у Феодосії пролунали вибухи. Пізніше з’ясувалося, що у місті було знищено нафтопровід російських окупантів. Наслідки атаки на тимчасово окупованій території усували до самого ранку. Зазначається, що збитків було завдано колосального.