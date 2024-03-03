"Наслідки усували аж до ранку": у Криму вночі прилетіло по важливому об'єкту росіян

Окупаційна влада традиційно заявила, що збили все

Партизани з руху "АТЕШ" повідомляють, що у Феодосії, внаслідок нічної атаки невідомих безпілотників, знищено нафтогін окупантів. Вибухи на півострові пролунали в ніч проти 3 березня.

Відповідне повідомлення вони розмістили у своєму Telegram. Підкреслили, що збитки, нанесені державі-терористці, колосальні.

"Агенти "АТЕШ" з окупаційних органів влади повідомляють, що сьогодні вночі був приліт по нафтопроводу у місті. Наслідки усували до самого ранку. Збитки колосальні!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після нічних вибухів у Криму, окупаційна влада оголосила про часткове перекриття однієї з трас. Причини таких дій, звісно, не пояснили. Пізніше, окупаційні пабліки в Telegram повідомили про те, що перекрито трасу "Таврида", яка веде до Феодосії.

Разом з тим у Міноборони РФ відзвітували про нібито збиті 38 невідомих безпілотників, які атакували Крим у ніч проти 3 березня.

Раніше ми повідомляли про те, що у Криму стався приліт по важливому російському об'єкту. Ймовірно, була пошкоджена військова база у Гвардійському.